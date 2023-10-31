Жители Нефтеюганска выступили против открытия «Магнита» вместо кинотеатра «Юган»

В Нефтеюганске на месте закрытого кинотеатра «Юган» планируют открыть магазин «Магнит». Местные жители раскритиковали эту идею, добавив, что в городе не осталось общественных пространств. Своими мнениями они поделились в телеграм-канале «Это Юганск, детка!».

«Печально все. Город становится как базар, кругом купи-продай. Надо на центральное телевидение выходить. Закрыли уже все, что могли. Взять хотя бы Покачи, там все так красиво, главное, о людях думают», − отметил житель Нефтеюганска.

Напоминаем, что в Нефтеюганске с 16 октября закрылся единственный в городе кинотеатр «Юган». Владелец здания Сергей Шокин объяснил это низкой рентабельностью заведения.