Жители Нефтеюганска сообщили о закрытии единственного в городе кинотеатра

В Нефтеюганске с 16 октября закрылся единственный в городе кинотеатр «Юган». Об этом сообщили подписчики группы «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте».

«Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все, я ухожу из твоей жизни... Вот и закрыли кинотеатр в городе Нефтеюганск», – написал участник группы и опубликовал фотографии с места.

Большинство горожан закрытие кинотеатра расстроило. В комментариях они отметили, что часто ходили туда с семьями и друзьями. «Вот это у нас культура в городе. А зачем соответствующий департамент? Не осталось ни одного культурного заведения», - написала одна из подписчиц по имени Ирина.

Некоторые горожане также добавили, что на месте кинотеатра откроется сетевой продуктовый магазин.

О предстоящем закрытии кинотеатра «Юган» стало известно в начале сентября. Владелец здания Сергей Шокин объяснил это низкой рентабельностью заведения.