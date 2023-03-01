В общественной организации помощи бездомным животным Нефтеюганска придумали собачий Тиндер

В Нефтеюганске общественная организация «Право на жизнь» опубликовала карточки животных, которые ищут дом. Каждая анкета в «собачьем Тиндере» рассказывает об уникальном характере питомца. Посмотреть всех животных и выбрать себе друга можно в Телеграм-канале департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Право на жизнь» принимает любую помощь, будь то работа на участке, финансовые пожертвования или передача животных новым хозяевам. В сообществе всегда найдутся дела, требующие отклика неравнодушных», – рассказали в ведомстве.

Встретиться с очаровательными животными можно на еженедельных субботниках и днях открытых дверей.