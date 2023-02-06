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Сотрудница салона сотовой связи из Югры продавала записи телефонных разговоров

Жительница Нефтеюганска предстанет перед судом за продажу записей телефонных переговоров

Сотрудница салона сотовой связи из Югры продавала записи телефонных разговоров
Фото: unsplash.com

Работница одного из салонов сотовой связи Нефтеюганска обвиняется в продаже телефонных разговоров клиентов. Женщина предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров, незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерный доступ к охраняемой законом информации.

«Обвиняемая в период с июля по август 2021 года, являясь специалистом офиса продаж одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставляла её посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Своими действиями обвиняемая нарушила конституционные права граждан на тайну телефонных переговоров. Сейчас уголовное дело направили в суд.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 346, комментариев: 0
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