Прокуратура из Нефтеюганска добилась обеспечения жильем семьи из аварийного дома

В Нефтеюганске прокуратура обязала городскую администрацию выдать семье благоустроенное жилье. Местные жители проживали в доме, который признали аварийным в 2014 году, подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Заявительница и члены ее семьи вынуждены были проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на местную администрацию предоставить заявительнице и членам ее семьи благоустроенное жилье», – рассказали в ведомстве.

Ранее прокуратура Сургута добилась обеспечения жильем 30 сирот.