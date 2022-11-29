В прокуратуре Сургута 30 сиротам помогли получить жилье

По поступившим обращениям на проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот в прокуратуре Сургута, ведомство провело надзорные мероприятия и установило 30 сирот, которые не были обеспечены благоустроенными квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Прокуратура направила в Сургутский городской суд исковые заявления о возложении на администрацию города обязанности предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения. Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены», – отметили в ведомстве.

Ранее глава Сургута Андрей Филатов проинспектировал квартиры, приобретенные для детей-сирот.