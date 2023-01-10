Новую систему раздельного сбора отходов ввели в Нефтеюганске

В Нефтеюганске ввели новую систему сбора мусора. Жителям города предлагают складывать сухие отходы (бумага, стекло и пластик) в синие контейнеры, а влажные отходы – в контейнеры серого цвета. Об этом сообщили в городской администрации.

«Раздельное накопление будет вводиться поэтапно, на данный момент - контейнеры синего и серого цветов установлены в 12, 13, 14, 15, 16 микрорайонах Нефтеюганска», – отметили в пресс-службе мэрии города.

Ранее в Нефтеюганске запустили комплекс для обезвреживания и обработки отходов.