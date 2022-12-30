В Нефтеюганске местный житель фиктивно зарегистрировал в квартире 43 россиян

Прокуратура Нефтеюганска обнаружила у местного жителя незаконную регистрацию 43 граждан РФ в своей квартире. По данному адресу новые жильцы никогда не проживали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Регистрация указанных лиц производилась с целью их легализации на территории округа. Прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении владельца жилого помещения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении)», – отметили в ведомстве.

Ранее еще одного жителя Нефтеюганска попался на незаконной регистрации трех мигрантов в своей квартире.