Нефтеюганца поймали на незаконной регистрации трех мигрантов в своей квартире

Полиция Нефтеюганска поймали 43-летнего местного жителя в нарушении миграционного законодательства. Правоохранители установили, что нефтеюганец незаконно прописал в своей квартире трех уроженцев Таджикистана и получил от каждого денежное вознаграждение в размере от 3 до 6 тысяч рублей.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Стоит отметить, что в отношении нанимателей жилого помещения возбуждены административные производства по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил режима пребывания в РФ», которое влечет наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее в Нижневартовске поймали местную жительницу на фиктивной прописке 14 иностранцев в квартире.