В Нефтеюганске в ДТП пострадал пожилой мужчина

Накануне, 4 октября, в Нефтеюганске 58-летний водитель «Лады» спровоцировал ДТП. В результате аварии он был доставлен в медицинское учреждение.

«В 08:55 в городе Нефтеюганск 53-летний водитель автомобиля «Лада», при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Джип Гранд Чероки», под управлением 48-летнего мужчины, и допустил с ним столкновение. В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.

Напоминаем, ранее на пешеходном переходе в Сургуте насмерть сбили пожилую женщину.