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В Сургуте на пешеходном переходе погибла пожилая женщина

Volkswagen сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Сургуте

В Сургуте на пешеходном переходе погибла пожилая женщина
телеграм-канал "Полиция Югры"

В Сургуте в ДТП погибла пожилая женщина. Авария произошла утром сегодня, 5 октября, в районе дома 53 по проспекту Ленина

«Водитель автомобиля Volkswagen 1972 года рождения допустила наезд на женщину 1963 года рождения, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия», - сообщил телеграм-канал Полиция Югры.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Сургуте в ДТП пострадали женщины-пешеходы.


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Сегодня в 09:04, просмотров: 532, комментариев: 0
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