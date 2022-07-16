16+
Логотип Сиапресс
USD  57,8323   EUR  57,8851  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе «Сургут – Нефтеюганск»

Югорчанин сбил двух велосипедистов и скрылся

Водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе «Сургут – Нефтеюганск»
Фото: unsplash.com

На 46 километре автодороги «Сургут – Нефтеюганск» погиб велосипедист. Как сообщает УМВД Югры, инцидент произошел сегодня, 16 июля, в 10 часов утра. Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» 1957 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов, двигавшихся по обочине из Сургута в сторону Нефтеюганска и скрылся.

«Мужчина 1992 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина 1986 года рождения госпитализирована. В нарушение ПДД водитель скрылся с места ДТП, но был задержан госавтоинспекторами в 9 километрах от места происшествия», – прокомментировали в ведомстве.


нравится (0) не нравится (0)
16 июля в 13:53, просмотров: 992, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Не пилите! 307
  2. Два человека утонули в водоемах Югры за сутки 264
  3. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу заболевших ковидом за сутки 254
  4. ​Уходим в бизнес. Треть югорчан задумываются о своем деле 254
  5. H&M уходит из России 222
  6. ​Елена Шорникова: «Если ситуация с Саймой останется в нынешнем виде, то этой реке недолго останется существовать» 215
  7. ​Оптимизм российского бизнеса упал до минимума с 2009 года 210
  8. ​В Югре чиновники оставили ребенка-инвалида без жизненно необходимого лекарства 201
  9. Пожары охватили почти 500 гектаров леса в ХМАО 196
  10. ​В Нижневартовске включат системы воздушной тревоги 168
  1. В Сургуте открылся новый парк развлечений 1889
  2. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 1623
  3. На сургутянку завели уголовное дело за игнорирование болезни дочери 1618
  4. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 1572
  5. Набережная у СурГУ превратилась в имя нарицательное – рассказываем, почему 1572
  6. ​Почему у нас постоянные проблемы с благоустройством общественных пространств 1547
  7. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 1541
  8. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1508
  9. ​Жара ушла — в Сургут идут дожди 1463
  10. Наталья Комарова оценила запасы нефти в ХМАО 1349
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 7215
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7138
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5057
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3952
  5. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3647
  6. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3616
  7. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3610
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3530
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3249
  10. Получить в морду за пирсинг 3085

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика