Мэр Нефтеюганска рассказала, как в городе будут бороться с талыми водами

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай выехала на затопленные участки, чтобы обсудить с подрядчиками схему откачки воды. Сегодня с утра в муниципалитете работали семь единиц техники, уже завтра к выходу планируются двенадцать.

«К решению проблемы подтопления подключены все службы города. Задействуется весь возможный технический резерв. Чтобы стабилизировать ситуацию, администрация города подготовила конкурсную документацию на заключение дополнительного контракта по откачке талых и дождевых вод до конца апреля», – прокомментировала мэр Нефтеюганска.