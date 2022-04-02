Югорчанин отдал жителям ДНР и ЛНР полфуры гуманитарной помощи

Бывший бизнесмен Овсеп Куюмчян из Нефтеюганска передал полфуры гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Мужчина принес нереализованные товары – тысячи пар обуви и верхнюю одежду. Большой груз получили волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ресурсного центра «Сердце Югры», сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Я сам лично был там и видел, что люди без ничего остались. На сегодняшний день эта помощь очень важна, а помочь, по моему мнению, может каждый гражданин Российской Федерации», – поделился Куюмчян.

Некоторые бизнесмены Югры также участвуют в сборе гумпомощи. Так, индивидуальный предприниматель Галина Кудрина уже во второй раз принесла в пункт несколько пакетов с крупами, макаронами, консервами и средствами личной гигиены.

Напоминаем, что в Югре собирают третий груз гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.