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Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ

​Набережную у правого рукава Саймы в Сургуте начнут строить в следующем году, а воду очистят лишь через пять лет

Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ
Фото: siapress.ru

В Сургуте вдоль правого рукава Саймы − от магазина «Изида» до Дворца торжеств − в следующем году запланировано строительство новой набережной. А точнее работы пройдут на 2.1 и 2.2 частях со стороны СОКБ, которые попали в перечень голосования ФКГС, и, по словам властей, получат современное благоустройство. Однако вопрос чистоты самой воды на этом участке пока остается открытым: водоем покрыт илом и страдает от накопленного мусора.

Как пояснил корреспонденту siapress.ru заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, он действительно входит в федеральный проект по очистке Саймы, но работы там сложнее и начнутся позже.

«Территория попадет под общую программу очистки. Но принцип такой: где проще − там и начинаем. В первую очередь взяли участок от Пролетарского до набережной Ивана Кайдалова. Пока занимаемся там − принимаем решение по другим частям. Все будет поэтапно, как будут выделяться деньги. Потихоньку‑потихоньку всю Сайму очистим», − рассказал он.

Проблема в том, что в районе будущей набережной нет прямого выпуска ливневой канализации, уточняет Арменчу. Там расположена водопропускная труба, которая переливает воду между территориями.

«Это немного другая история, это труба перелива между двумя территориями. Она уходит за дорогу в сквер напротив Дворца торжеств. В дальнейшем мы планируем все равно отдельными мероприятиями, не в рамках самой набережной, учесть перехват этих ливневых стоков. В позапрошлом году была утверждена схема водоотведения города, в рамках которой предусмотрена установка локальных очистных сооружений и переустройство трубопроводов ливневых: где‑то реконструкция, где‑то строительство новых. По итогу, это мероприятия на несколько лет, может, даже десятилетий. ЛОСы − локальные очистные сооружения − это одно из мероприятий. В дальнейшем будут еще дополнительные локальные очистные сооружения, будут еще трубопроводы», − объяснил замдиректора.

Сейчас территория не попадает под установку локальных очистных сооружений, так как здесь нет существующих выпусков. Однако ЛОСы планируют обустроить на других пяти участках водоема, чтобы они очищали ливневые стоки от мусора и нефтепродуктов, а также обеззараживали их ультрафиолетом, чтобы вода, попадая в реку, не наносила ей вреда.

«На Сайме за моей спиной есть выпуск (прим. ред. − в парке за Саймой на улице Университетской), на улице Гагарина, возле базы «Снежинка», в Пойме-4 за храмом уже непосредственно в реку Обь есть также выпуск. То есть мы существующие выпуски, грубо говоря, затыкаем, ставим на них фильтр и уже очищенную воду сбрасываем также в водный объект», − поделился чиновник.

Это одно из условий для того, чтобы Сайму наконец-то очистили по федеральной программе.

«Обычно уборка проходит возле берега. Грубо говоря, где рука дотянулась. А вот дно чистить, убирать ил, это уже нет таких полномочий у города», − добавили в пресс-службе администрации.

Тем не менее, масштабных работ по очистке Саймы стоит ждать только где-то через пять лет. По предварительным расчетам, в ценах 2024 года на работы понадобится около 380 миллионов рублей: 20 миллионов − на проектно‑изыскательские работы, 360 миллионов − на саму очистку.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 108, комментариев: 0
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