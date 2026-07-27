В Сургуте неизвестные разбили стекло новой теплой остановки

В Сургуте неизвестные разбили стекло в одном из новых теплых остановочных павильонов на улице Дзержинского. О произошедшем сообщил депутат городской думы Дмитрий Нечепуренко. По его словам, новые остановки появились после длительной работы по замене старых павильонов, которая включала обращения, поиск финансирования и переговоры.

Депутат отметил, что повреждение городского имущества потребует дополнительных расходов из бюджета. «За ремонт снова будут заплачены деньги из бюджета, а значит — из наших с вами налогов. Вместо того чтобы направить эти средства на благоустройство, ремонт дорог, дворов или детских площадок, их придется тратить на устранение последствий чьей-то безответственности», — заявил Дмитрий Нечепуренко.

Он также выразил уверенность, что виновных необходимо установить и привлечь к ответственности, призвав жителей бережно относиться к городскому имуществу.