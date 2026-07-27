За 20 лет СГЭС построила в Сургуте более 950 километров сетей

Сегодня, 27 июля, СГЭС исполнилось 20 лет. Все эти годы компания обеспечивает энергоснабжение жилых домов, социальных объектов, предприятий, пригородных поселков и СНТ в Сургуте, указали в компании.

За два десятилетия город заметно вырос. В Сургуте появилось около 20 новых микрорайонов, а население увеличилось почти в полтора раза – с 290 до 440 тысяч человек. Вместе с этим росла и нагрузка на городскую энергосистему.

С 2006 года специалисты СГЭС построили в Сургуте более 950 километров сетей энергоснабжения для социально значимых объектов. Введенная мощность составила 830 МВА.

Электричеством и теплом обеспечили многоквартирные дома, малоэтажную застройку, спортивные сооружения, детские сады, школы и другие учреждения в западном, восточном и центральном районах города.

Также СГЭС подключила к сетям крупные религиозные, культурные, медицинские, спортивные и торгово-развлекательные объекты. Среди них – храм в честь великомученика Георгия Победоносца, Дворец искусств «Нефтяник», Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер, Сургутская окружная клиническая больница, Ледовый дворец спорта, спортивный комплекс «Олимп», Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, современные здания станций переливания крови и скорой помощи.

В компании отмечают, что главным ресурсом СГЭС остается команда специалистов. Именно они круглосуточно следят за стабильной работой сетей и обеспечивают город энергией.