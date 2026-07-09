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​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июля? // АФИША
Фото: Универсальна библиотека № 15 / vk.com

11 июля

Выставка «Дуальность: из хрупкости в твердость»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, левое крыло, напротив магазина Ostin. Время: с 10:00 до 22:00.

Посетители увидят уникальную экспозицию из стекла, созданную семьями Сургута. В выставке собраны трогательные семейные реликвии, яркие картины и красочные семейные деревья.

Вход свободный. 0+

Выставка «Югра до нашей эры»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, второй этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

Выставка перенесет сургутян в Ледниковый период – эпоху, когда на территории региона жили мамонты, шерстистые носороги, первобытные бизоны и пещерные медведи. Гости смогут увидеть настоящие палеонтологические находки: черепа шерстистых носорогов, бивни и кости мамонтов, рога древних бизонов и зубы животных.

Телефон для справок: 51-68-17. Цена билета: от 50 рублей. 0+

Культурный клуб «Сияние васильков»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11а. Время: 15:00.

Детей и их родителей ждет чтение стихов о цветах, а также увлекательный мастер-класс по созданию панно. Ребятам предстоит рисовать коктейльными трубочками. На мероприятии при себе необходимо иметь: плотный картон, гуаши разных цветов и коктейльные трубочки.

Телефон для записи: 37-53-09. Вход свободный. 6+

Импровизационный формат «Два против»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» пройдет шоу, где два комика Александр Хомяков и Роман Банников ответят на заранее подготовленные вопросы или задания от гостей мероприятия. Свои вопросы вы можете направить Полине. Тот, чей вопрос или задание окажется лучшим, получит приз от сургутского бренда одежды ХМАО.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 500 рублей, на входе ‒ 700 рублей. 18+

12 июля

Выставка «Сургут в сюжетах: визиты XIX-XX вв.»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, второй этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

Жители и гости Сургута могут узнать о людях, чьи приезды стали частью истории Сургута. В разные годы город посещали государственные деятели, чиновники, представители духовенства, ученые, космонавты и иностранные делегации. Через фотографии, документы, карты, газетные публикации и воспоминания можно увидеть, каким Сургут был в разные периоды истории и по каким причинам оказывался в центре внимания.

Телефон для справок: 51-68-17. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Тематический фестиваль «Город добрых соседей»

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный. Время: с 12:00 до 16:00.

На фестивале жителей и гостей Сургута ждут концерт, выступления творческих коллективов, музыка, танцы, конкурсы, эстафеты, интерактивные игры, анимация для детей и ярмарка мастеров с авторскими изделиями ручной работы. На площадке также будут работать мастер-классы: можно будет попробовать себя в декоративно-прикладном творчестве, спортивных активностях, танцах и сделать сувенир своими руками. Завершится фестиваль танцами под открытым небом.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+


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