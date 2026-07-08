В Сургуте откроют новое молодежное пространство на улице Московской

В Сургуте появится новое молодежное пространство для творчества и развития. Его создадут в молодежно-подростковом клубе на улице Московской, 34б, сообщает Администрация Сургута. Проект реализуют после победы Югры в президентской программе «Регион для молодых», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Благодаря федеральной поддержке в нескольких городах округа создадут современные творческие площадки, закупят новое оборудование и организуют мероприятия для детей и молодежи.

Сургут вошел в число муниципалитетов, где обновят действующее пространство. В следующем году клуб на улице Московской преобразуют в современный центр, где подростки смогут заниматься творчеством, реализовывать собственные идеи и проводить свободное время.

Проект уже разработан. Специалисты по работе с молодежью также пройдут профессиональную подготовку, чтобы внедрять новые форматы и эффективнее взаимодействовать с подростками.