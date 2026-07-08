Сургутян приглашают сделать куклу-оберег ко Дню семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля, в Сургуте в День семьи, любви и верности, в Купеческой усадьбе пройдет семейный мастер-класс по изготовлению русской обереговой куклы «Неразлучники». По народной традиции ее дарили молодоженам как символ того, что супруги будут идти по жизни рука об руку, передает администрация Сургута.

Мастер-класс рассчитан на семейные пары. Гости смогут своими руками сделать традиционную куклу-оберег, которая символизирует крепкие отношения, единство супругов и семейное счастье.

Участников ждут с 12:00 до 15:00 по адресу: улицы Просвещения, 7. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: 24-44-72.