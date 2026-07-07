В Сургуте 13-15 июля отключат холодную воду в трех домах на проспекте Ленина

В Сургуте с 13 по 15 июля временно отключат холодную воду в трех домах на проспекте Ленина. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на Горводоканал.

Ограничения связаны с промывкой водопровода в микрорайоне №18. Воду отключат по следующему графику: 13 июля с 9:00 до 12:10 в доме №16, 14 июля в это же время — в доме №18, 15 июля — в доме №18/2. Для жителей организуют подвоз воды.

«Специалисты СГМУП „ГВК“ с 13 по 15 июля проведут комплекс работ по врезке запорной арматуры Ду-100, подключению временного водовода и последующей промывке магистрального водовода по пр. Ленина. Возможно временное ухудшение качества воды. При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований промывка будет произведена повторно», — сообщили в Горводоканале.

По вопросам качества холодной воды жители могут обратиться в свою управляющую компанию или диспетчерскую службу Горводоканала по телефону 45-65-44. Сообщить о проблеме также можно через специальную кнопку на главной странице сайта предприятия.