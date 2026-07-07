Кардиохирурги Сургута спасли трехмесячного малыша с тяжелым пороком сердца

Детские кардиохирурги Сургута провели сложнейшую операцию трехмесячному ребенку из Радужного. Специалисты восстановили критически суженную аорту – главную артерию организма – с помощью «заплаты», которую изготовили из собственных тканей сердца малыша. Об этом рассказали в пресс-службе Окружного Кардиоцентра.

Проблему обнаружили во время обычного планового осмотра. Педиатр услышал у ребенка выраженный шум в сердце и направил его на дополнительное обследование. После диагностики малыша госпитализировали в единственное в Югре отделение детской кардиохирургии ОКД.

У ребенка выявили тяжелый клапанный стеноз аорты. При таком пороке кровь с трудом проходит через суженный участок сосуда, из-за чего сердце испытывает повышенную нагрузку. Во время операции специалисты обнаружили, что стенка аорты малыша была примерно в четыре раза толще нормы.

Операцию провела команда детских кардиохирургов под руководством главного детского сердечно-сосудистого хирурга Югры, заведующего отделением Петра Лазарькова. Вмешательство продолжалось два часа 20 минут, при этом 33 минуты сердце ребенка находилось в состоянии управляемой остановки – это время врачи использовали для реконструкции сосуда.

«Для сложного вмешательства ‒ пластики восходящей аорты по Доти (имплантация инвертированной У-образной конструкции) ‒ был взят крошечный фрагмент размером всего 3х3 см из тканей перикарда ‒ собственной сердечной сумки пациента. Из этого невесомого биологического кусочка сформировали прочную заплату размером 2х1,5 см, которая стала новым, расширенным каркасом для главной артерии. Но самая тонкая часть вмешательства крылась в анатомических деталях. Было необходимо ювелирно обойти устье правой коронарной артерии, чтобы новая конструкция не вызвала ее компрессии (сдавливания). Цена малейшей ошибки в миллиметр ‒ острый инфаркт миокарда и нарушение питания самого сердца прямо на операционном столе», ‒ указали в сообщении.

Сейчас маленький пациент из Радужного восстанавливается после операции. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием и помогают пройти период реабилитации.