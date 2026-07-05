В Сургуте дети облюбовали фонтан на площади Советов для купания

На площади Советов в Сургуте запустили фонтан. На его стенках сейчас висит табличка: «Архитектурный объект Фонтан. Купание, хождение по парапету запрещено!» Фотографию с работающим объектом в редакцию СИА-ПРЕСС прислал анонимный читатель.

Несмотря на предупреждение, фонтан уже облюбовали дети – сразу несколько ребят находятся в воде.

Напомним, фонтан на площади Советов был реконструирован в мае 2021 года. Тогда чашу объекта обновили, стенки облицевали мозаичной плиткой. По периметру установили светодиодные светильники, которые подсвечивают воду яркими цветами.

Стоит отметить, что с приходом жаркой погоды жители Сургута все чаще выбирают отдых у воды. В городе фиксируются случаи, когда горожане игнорируют запреты и заходят в водоемы, несмотря на установленные знаки.

Так, ранее в парке «За Саймой» жители обратили внимание на временные ограждения у воды, закрепленные с помощью скотча. При этом территория остается популярной у горожан, особенно у подростков.

Сургутяне также купаются и с другой стороны парка «За Саймой».