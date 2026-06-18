Рассказываем, где в Сургуте 19 июня отключат воду

Завтра, 19 июня, в нескольких домах Сургута временно отключат холодную воду. Ограничения связаны с ремонтом и промывкой водопроводных сетей, сообщили в Горводоканале.

Так, из-за работ на улице Игоря Киртбая без воды останутся жители домов №5/1 и №5/2. Также отключение затронет здание на проспекте Ленина, 69/1.

Кроме того, с 9:00 до 12:00 холодной воды не будет в домах по улице Дзержинского 1, 3А, 3Б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3.

Под отключение также попадут отделение Сбербанка на улице Дзержинского, 5 и БМ-Банк на улице Дзержинского, 11.

Еще одно отключение запланировано в микрорайоне №38. С 9:00 до 13:00 из-за промывки водопровода без воды останутся жители домов №2, №4 и №6/1 по Тюменскому тракту. Где можно будет набрать воду, жителям советуют уточнять в своих управляющих компаниях.