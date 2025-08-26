Сургутянин Алексей Сизов стал призером чемпионата России по гребному слалому

Воспитанник сургутской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Алексей Сизов завоевал серебро на чемпионате России по гребному слалому. Соревнования проходили с 21 по 25 августа в поселке городского типа Богородское Московской области. На старты вышли 247 спортсменов из 18 регионов страны.

Сургут в составе команды представили двое воспитанников «Олимпа». Алексей Сизов сумел показать высокие результаты и занял второе место, став одним из сильнейших спортсменов России в своей дисциплине. Его тренером является Сергей Кулагин, которому также адресовали поздравления за подготовку спортсмена.