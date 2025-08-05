В Сургуте продолжается масштабная ремонтная кампания

Югра вошла в тройку лидеров федерального рейтинга по качеству автодорог — и Сургут вносит в это достижение весомый вклад. Об этом заявил глава города Максим Слепов в своем официальном аккаунте в соцсетях, отметив, что в Сургуте реализуется масштабная программа по строительству и ремонту дорог при поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука.

«Важно не только строить новые дороги, но и обновлять действующие», — подчеркнул градоначальник. По его словам, в текущем сезоне в Сургуте устранена колейность на проспектах Ленина, Мира, Комсомольский, Набережный, а также на улицах Ивана Захарова, Аэрофлотской, Чехова, Островского, Никольской и на подъезде к ПСК «Чернореченский». Работы выполнены на площади 36 тысяч квадратных метров.

До конца сентября запланированы работы по фрезеровке и восстановлению асфальта на улицах Профсоюзов, Университетская, Югорский тракт, Грибоедовская развязка, Флегонта Показаньева и проспекте Пролетарский.

«Ровные дороги — это не только комфортное вождение, но прежде всего безопасность движения. Темпов не снижаем!» — подытожил Максим Слепов.