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Новости

  • В Сургуте стартовал проект по сохранению исторической памяти среди школьников

    В Сургуте стартовал проект по сохранению исторической памяти среди школьников

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  • ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог

    ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог

    Сегодня в 18:51
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  • В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля

    В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля

    Сегодня в 18:38
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​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог

В Сургуте продолжается масштабная ремонтная кампания

​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог
Фото t.me/slepovsurgut

Югра вошла в тройку лидеров федерального рейтинга по качеству автодорог — и Сургут вносит в это достижение весомый вклад. Об этом заявил глава города Максим Слепов в своем официальном аккаунте в соцсетях, отметив, что в Сургуте реализуется масштабная программа по строительству и ремонту дорог при поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука.

«Важно не только строить новые дороги, но и обновлять действующие», — подчеркнул градоначальник. По его словам, в текущем сезоне в Сургуте устранена колейность на проспектах Ленина, Мира, Комсомольский, Набережный, а также на улицах Ивана Захарова, Аэрофлотской, Чехова, Островского, Никольской и на подъезде к ПСК «Чернореченский». Работы выполнены на площади 36 тысяч квадратных метров.

До конца сентября запланированы работы по фрезеровке и восстановлению асфальта на улицах Профсоюзов, Университетская, Югорский тракт, Грибоедовская развязка, Флегонта Показаньева и проспекте Пролетарский.

«Ровные дороги — это не только комфортное вождение, но прежде всего безопасность движения. Темпов не снижаем!» — подытожил Максим Слепов.


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Сегодня в 18:51, просмотров: 58, комментариев: 0
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