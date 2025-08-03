В Сургуте подростки на квадроцикле устроили гонки с ДПС

Вчера вечером в Сургуте на улице Аэрофлотской произошла погоня за подростками на квадроцикле. Молодые нарушители проигнорировали требование экипажей ДПС остановиться и начали уезжать, рискуя не только собой, но и окружающими, говорится в группе «К-ИНФОРМ».

По словам очевидцев, экипажи дорожной полиции пытались блокировать движение спецтехники, формируя так называемую «коробку». Однако подростки вели себя агрессивно, не раз шли на таран полицейских автомобилей.

В преследовании участвовали и неравнодушные граждане – в какой-то момент им удалось заблокировать квадроцикл возле отбойника. Там же произошло незначительное ДТП. К счастью, никто не пострадал.

Нарушители были задержаны. Обстоятельства произошедшего уточняются.