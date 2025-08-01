Сургутянин попытался «решить вопрос» взяткой, но получил в ответ статью

Водитель из Сургута, остановленный инспекторами ДПС, пытался решить вопрос деньгами. Как оказалось, мужчина управлял автомобилем KIA без действующего водительского удостоверения: срок его национальных водительских прав истек, а российские он так и не получил, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

Когда инспекторы начали оформлять протокол, нарушитель положил в бардачок патрульной машины шесть тысяч рублей. Однако гаишники предупредили мужчину об уголовной ответственности за попытку дачи взятки, и деньги остались в бардачке как вещественное доказательство.

Теперь на сургутянина заведено уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. Он находится под подпиской о невыезде, а следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.