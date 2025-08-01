На трансформаторной будке в Сургуте нарисовали медсестру, спасающую жизни на фронте

На фасаде трансформаторной подстанции на улице Показаньева в Сургуте появился масштабный мурал, посвященный военным медикам. Образ девушки с медицинской повязкой и в каске стал частью проекта, реализуемого энергетиками СГЭС в рамках Года защитника Отечества, сообщает пресс-служба компании.

«На фасаде ТП – девушка-медик в каске. Художники передали в ее взгляде решимость, и одновременно надежду. Этот мурал показывает героизм и мужество женщин на фронте, их безграничную преданность профессиональному долгу: они спасают жизни под обстрелами, рискуя собой», – указали в сообщении.

Это уже третий подобный арт-объект на электроустановках города. Ранее граффити появились в других микрорайонах. До конца лета художники распишут еще две подстанции и три центральных тепловых пункта.