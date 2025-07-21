Художники и энергетики СГЭС украшают подстанции Сургута образами защитников Отечества и Великой Победы

В Сургуте специалисты СГЭС совместно с профессиональными художниками поддержали Год защитника Отечества и приступили к оформлению объектов энергетической инфраструктуры яркими образами людей, защищавших Родину. Об этом редакции siapress.ru сообщили в пресс-службе компании.

Первым арт‑объектом стал фасад трансформаторной подстанции на улице 50 лет ВЛКСМ, 6а. Уже этим летом новые картины появятся еще как минимум в четырех микрорайонах Сургута.

«Электроустановки расположены в основном в жилых кварталах ‒ рядом с домами и детскими площадками. Наши творческие работы призваны не только преобразить городское пространство, но и напоминать жителям о подвигах тех, кто защищал Родину в разные периоды истории», ‒ рассказал руководитель СГЭС Виталий Пак.

Особенность проекта в том, что в эскизы включили работы юных художников ‒ детей сотрудников компании, участвовавших в конкурсе детских рисунков к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Для нас важно, чтобы память о невероятном подвиге, героизме и мужестве нашего народа передавалась через поколения», ‒ подчеркнул Виталий Пак.

Проект росписи подстанций в Сургуте реализуется уже семь лет. За это время в городе появилось более 40 муралов. В этом году к трансформаторным подстанциям добавятся и три центральных тепловых пункта в восточной части города ‒ их фасады также станут яркими арт‑площадками, посвященными героям и Великой Победе.

Напомним, к 9 мая в Когалыме на торце жилого дома по улице Сибирской, 3 появился мурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем изображен Ржевский мемориал Советскому солдату ‒ в память о бойцах, павших в жестоких боях под Ржевом в 1942-1943 годах.