Снижение ставки ЦБ может вернуть интерес к «вторичке» в Сургуте

Рынок вторичной недвижимости в Сургуте первым отреагирует на снижение ключевой ставки. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал руководитель сургутского филиала агентства недвижимости «Этажи» Константин Сыпко.

«Снижение ключевой ставки, прежде всего, отразится на рынке вторичной недвижимости. Это связано с тем, что на протяжении последних 20 месяцев в условиях высоких процентных ставок в данном сегменте накапливался отложенный спрос», – пояснил он.

По словам эксперта, покупательская активность в Сургуте начнет постепенно расти. Однако резких скачков цен и ажиотажа не ожидается.

«Мы не ожидаем резкого импульса, и это хорошо – плавное оживление рынка поможет избежать скачков цен. Постепенное снижение ключевой ставки стабилизирует рынок и позволяет сбалансировать спрос и предложение», – отметил Сыпко.

Он также добавил, что вторичный рынок традиционно чувствительнее к изменениям ключевой ставки, в то время как новостройки реализуются в рамках программ с господдержкой.

Напомним, в июле ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта – до 18% годовых.