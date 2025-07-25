Центробанк снова понизил ключевую ставку

Банк России объявил о снижении ключевой ставки на два процентных пункта – до 18% годовых. Это уже второе подряд понижение после длительного периода высоких значений.

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», − говорится на сайте Банка России.

Напомним, в июне ставка уже снижалась – с 21% до 20% годовых. До этого она находилась на историческом максимуме более семи месяцев, с конца октября прошлого года.