Власти Сургута рассказали, когда и как очистят реку Сайма

В Сургуте наконец-то запланировали очистку реки Сайма, но ждать придется немало − первые масштабные работы начнутся только через пять лет. Пока городские службы заняты подготовкой проектной документации и строительством локальных очистных сооружений, без которых федеральное финансирование невозможно.

«На данный момент ведется работа по определению объемов очистки. Проектная документация будет разрабатываться в 2028 году, а сами работы запланированы на 2029-2030 годы. В первую очередь будет очищен рукав реки от проспекта Пролетарского до улицы Мелик‑Карамова в рамках федеральной программы «Реки России», − пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Сайма давно нуждается в очистке: в 2010 году здесь уже проводили частичное углубление русла, но лишь на небольшом участке.

«Как вы видите, парк за Саймой благоустраивается. Работы ежегодно проводятся, а Сайма у нас отстает. Основные проблемы − это заиленность реки, заросшие берега и небольшая глубина. Эти все работы будут предусмотрены в рамках очистки реки. <… > Общая площадь трех рукавов по протяженности составляет 4,9 км. Средняя ширина основных рукавов около 100 метров», − рассказал заместитель директора.

По предварительным расчетам, в ценах 2024 года на работы понадобится около 380 миллионов рублей: 20 миллионов − на проектно‑изыскательские работы, 360 миллионов − на саму очистку.

«В период 2028- 2030 годов запланировано израсходовать 50 миллионов рублей, из них 4,5 миллиона на проектно-изыскательские работы», − добавил Адушкин.

Как уточнил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, одним из обязательных условий для получения федеральных средств станет строительство локальных очистных сооружений.

«В рамках проектных работ планируется установить пять комплексов на существующих выпусках в Сургуте, в том числе и на Сайме, которые будут очищать ливневые стоки до нормативного состояния», − пояснил Арменчу.

По его словам, ЛОСы будут очищать ливневые стоки от мусора и нефтепродуктов, а также обеззараживать их ультрафиолетом, чтобы вода, попадая в реку, не наносила ей вреда. Сами сооружения − это подземные резервуары, внешне малозаметные для горожан. На поверхности останется лишь огороженная территория с небольшим павильоном размером примерно 5×5 метров.

«Это существующие выпуски. То есть на Сайме за моей спиной есть выпуск (прим. ред. − в парке за Саймой на улице Университетской), на улице Гагарина, возле базы «Снежинка», в Пойме-4 за храмом уже непосредственно в реку Обь есть также выпуск. То есть мы существующие выпуски, грубо говоря, затыкаем, ставим на них фильтр и уже очищенную воду сбрасываем также в водный объект», − поделился чиновник.

Часть выпусков ливневых стоков будет перехвачена при строительстве новой дороги вдоль набережной Ивана Кайдалова, которое запланировано на 2027 год, подчеркнул специалист.

Проектные работы по очистным планируется завершить уже в этом году. После получения экспертизы и сметной стоимости начнется поиск источников финансирования.

«Пять объектов − это каждый отдельный этап. Конкретно сроки названия не могу сейчас, к сожалению, потому что еще нет источника финансирования. Но после того, как мы получим в этом году заключение экспертизы со сметной стоимостью, мы уже сможем этот вопрос прорабатывать детально. И совместно с округом, я думаю, найдем какие-то возможности в ближайшие годы», − резюмировал Арменчу.

Ранее стало известно, что в Сургуте одобрили заявку на очистку объекта федерального значения – реки Саймы. Для начала работ по проектированию реки необходимо установить очистные конструкции на все выпуски, либо заглушить их. Также нужно провести освидетельствование восьми гидротехнических сооружений и поставить их в специализированный регистр.