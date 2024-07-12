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​В Сургуте очистят пойму реки Саймы

К очистке реки Саймы приступят в 2027-2028 годах

​В Сургуте очистят пойму реки Саймы
Фото: Наш Сургут / vk.com

В Сургуте одобрили заявку на очистку объекта федерального значения – реки Саймы. Работы по улучшению объекта назначили на 2027-2028 года. Об этом рассказал депутат Думы Югры Ринат Айсин на своей странице во «ВКонтакте».

«Решением Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов заявка на очистку реки Сайма, объекта федерального значения, одобрена. Мероприятия внесены в Программу федерального финансирования на 2027-2028 года», – указал он.

Ринат Айсин добавил, что для начала работ по проектированию реки необходимо установить очистные конструкции на все выпуски, либо заглушить их. Также нужно провести освидетельствование восьми гидротехнических сооружений и поставить их в специализированный регистр.


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12 июля в 16:10, просмотров: 793, комментариев: 0
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