К очистке реки Саймы приступят в 2027-2028 годах

В Сургуте одобрили заявку на очистку объекта федерального значения – реки Саймы. Работы по улучшению объекта назначили на 2027-2028 года. Об этом рассказал депутат Думы Югры Ринат Айсин на своей странице во «ВКонтакте».

«Решением Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов заявка на очистку реки Сайма, объекта федерального значения, одобрена. Мероприятия внесены в Программу федерального финансирования на 2027-2028 года», – указал он.

Ринат Айсин добавил, что для начала работ по проектированию реки необходимо установить очистные конструкции на все выпуски, либо заглушить их. Также нужно провести освидетельствование восьми гидротехнических сооружений и поставить их в специализированный регистр.