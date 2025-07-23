Сургутянка, пережившая сложную операцию на пищеводе, поправилась

Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели контрольное обследование пациентки, перенесшей первую в городе пероральную эндоскопическую миотомию (ПОЭМ) — современную малоинвазивную операцию, применяемую при ахалазии пищевода. Гастроскопия показала полное восстановление проходимости пищевода и возвращение к нормальному питанию.

Пациентка Нина Жила на протяжении многих лет страдала от проблем с прохождением пищи, которые изначально принимала за желудочные боли. Консервативное лечение, включая два курса ботулотоксина, не дало результата. После обследования специалисты приняли решение о проведении эндоскопической операции, которая позволила избежать традиционного хирургического вмешательства.

Как сообщил эндоскопист Виталий Татаринцев, при контрольном исследовании выявлен небольшой рубец слизистой длиной 1,5 см, однако он не влияет на восстановленные функции пищевода. «Главная цель достигнута — нормальный пассаж пищи восстановлен, пациентка вернулась к обычному образу жизни», — отметил врач. Сама пациентка подтвердила улучшение самочувствия: «Сейчас я кушаю и пью — а раньше не могла. Чувствую себя прекрасно, благодарна врачам за поддержку и результат!»

Пероральная эндоскопическая миотомия — это современный способ лечения ахалазии, при котором доступ к патологически изменённой мышце пищевода осуществляется через внутреннюю слизистую оболочку без разрезов снаружи. Операция позволяет устранить сужение и восстановить прохождение пищи по пищеводу с минимальной травматичностью и быстрой реабилитацией.