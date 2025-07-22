26 июля с 15:00 до 18:00 в Городском парке культуры и отдыха Сургута состоится ежегодный «Морской фестиваль». Гостей ждёт насыщенная творческая программа, мастер-классы, выставки, музыкальные выступления и развлечения для всей семьи.

Организаторы приглашают сургутян и гостей города окунуться в атмосферу летнего праздника вместе с художниками, музыкантами, актёрами и мастерами декоративно-прикладного искусства. Своё участие подтвердили эко-студия «Бумажник», бренд «YAM'», студия «Счастливый художник», творческое объединение «Золотые ручки Югры», библиотека им. А.С. Пушкина и многие другие.

Посетителей ждут:

мастер-классы в морском стиле;

представление «Летучего театра»;

пленэр сургутских художников;

настольные игры от «Hobby Games» и «Югратека»;

турнир по морскому бою;

фотозона и выставки сувенирной продукции;

музыкальные выступления местных исполнителей.

Мероприятие пройдёт в формате семейного праздника, без возрастных ограничений. Вход свободный. Подробности — в группе vk.com/port.surgut