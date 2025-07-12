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​В Сургуте партийный десант оценил ход обустройства дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой»

До конца сентября в парке «За Саймой» в Сургуте заменят старый асфальт на плитку

​В Сургуте партийный десант оценил ход обустройства дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой»
Фото: Альбина Медведева

В Сургуте продолжается масштабное благоустройство одного из самых любимых мест отдыха ‒ экопарка «За Саймой». Ход работ оценили участники партийного десанта, в том числе депутат городской Думы Владимир Болотов, который остался доволен решением властей.

«Я доволен по одной простой причине: этот проект является результатом компромисса, когда и общественники участвовали в его согласовании. Компоновка дорожно-тропиночной сети выполнена так, чтобы максимально сократить количество вырубки деревьев и обеспечить удобство за счет меньшего перепада высот, расширив границы эксплуатации. То же самое и с материалами ‒ они выбраны с учетом опыта предыдущей работы, чтобы покрытие не теряло свои потребительские свойства в процессе эксплуатации», ‒ поделился Болотов.

По его словам, при проектировании были учтены пожелания жителей, а также опыт предыдущих этапов благоустройства. Основная задача ‒ обеспечить удобство и безопасность при минимальном вмешательстве в природную среду.

«Мы надеемся, что в течение 2025-2026 года вся дорожно-тропиночная сеть парка «За Саймой» будет обновлена, и мы с вами будем наблюдать не асфальт потрескавшийся, поплывший, а все-таки удобное, красивое, эстетичное покрытие», ‒ отметил депутат Думы Сургута.

Работы на объекте ведутся поэтапно. Как рассказал представитель администрации Сургута Андрей Арменчу, первый участок от детской площадки «Ботаника» до моста у проезда Тихого планируют завершить уже через неделю.

Затем специалисты уложат тротуарную плитку от детской площадки «Ботаника» в сторону улицы Университетской. Сейчас там начался демонтаж старого покрытия и подготовка основания. Все работы планируют завершить к концу сентября.

Специалисты укладывают усиленную тротуарную плитку, которая рассчитана на проезд тяжелой техники и пригодна для эксплуатации в любую погоду.

«Каких-то рисков мы здесь не наблюдаем», ‒ заверил представитель мэрии.

Свое мнение также выразила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева. По ее словам, парк развивается поступательно, а перемены радуют глаз: «Мы сможем с вами пройтись по этой прекрасной дорожке, подышать свежим воздухом в нашем парке, даже где-то немножечко покормить комаров, но с удовольствием ощущать тот запах нашего Сургута».

Напомним, что работы по обновлению дорожно-тропиночной сети проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды». Объект включен в «Карту развития Югры» ‒ региональный компонент народной программы партии «Единая Россия». Проект объединяет финансирование из трех уровней бюджета ‒ муниципального, регионального и федерального.

Напоминаем, что этим летом участники партийного десанта, в том числе депутат городской Думы Богдан Гужва, оценили ход строительства котельных на территории НТЦ.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 234, комментариев: 0
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