Партийный десант оценил ход строительства котельных на территории НТЦ

В Сургуте продолжается строительство двух котельных, которые обеспечат теплом будущий научно-технологический центр. Ход реализации проекта оценили участники партийного десанта, в том числе депутат городской Думы Богдан Гужва.

«Объект входит в народную программу Единой России − в «Карту развития Югры». Он жизненно необходим, без него наш большой проект окружного, даже российского значения не сможет существовать, потому что в наших условиях без отопления, как понимаете, никуда. Вся система теплоснабжения НТЦ будет автономной от города, что безусловно является большим плюсом. Говорили с подрядчиком, в целом проблем никаких не испытывают. Подавляющее количество элементов и оборудования для котельных отечественного производства, что безусловно радует. Будем со своей стороны контролировать этот объект, учитывая его большое значение», − отметил народный избранник.

По словам Гужвы, депутаты городской Думы внимательно следят за реализацией всех объектов, включенных в проект НТЦ.

Сейчас на площадке заканчивают сборку оборудования: устанавливают котлы, насосы и инженерные системы. Параллельно монтируют стены и кровлю. Работы идут по графику.

«Все идет по плану, у нас достаточно техники для выполнения всех работ на площадке. Как вы можете видеть, у нас нет проблем с кадрами − наши сотрудники из Тюмени приезжают сюда и занимаются монтажом. Это настоящие профессионалы своего дела», − рассказал начальник цеха по производству ООО «ТПП «Контур» Валерий Кашапов.

Оборудование собирают на заводе в Тюмени, а в Сургут доставляют по частям – здесь идет финальный монтаж. Каждая котельная сможет выдавать по 34 мегаватта – этого достаточно, чтобы отапливать весь НТЦ.

«Есть некие нарекания, которые в рабочем порядке устраняются. У нас здесь контроль как со стороны заказчика, то есть управления капитального строительства, так еще есть дополнительный − это «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ», здесь контроль ведут ежедневно» ,− поделился заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Стоимость строительства котельных – почти полтора миллиарда рублей. Деньги выделены из окружного и федерального бюджетов. Завершить стройку планируют до конца 2025 года.

Напоминаем, ранее депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко в рамках партийного десанта проверил ход строительства другого важного пространства на территории НТЦ − набережную протоки Кривуля.