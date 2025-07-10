В сургутском аэропорту ужесточат правила въезда

Сургутский аэропорт вводит новый тариф для автомобилистов. С 1 августа за повторный въезд на привокзальную площадь в течение одного часа с момента первого заезда придется заплатить 400 рублей. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«По статистике, в часы пик значительную часть трафика на привокзальной площади составляют автомобили, совершающие многократные заезды в ожидании пассажиров. Это приводит к образованию заторов и усложняет процесс посадки/высадки», − говорится в сообщении.

При этом первые 20 минут стоянки остаются бесплатными. Далее − 200 рублей в час, максимальное время пребывания на территории − пять часов.