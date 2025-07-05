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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    894 0
  • В Нягани спустя 24 года раскрыли убийство школьницы

    В Нягани спустя 24 года раскрыли убийство школьницы

    Сегодня в 14:25
    57 0
  • В Югре объявлено штормовое предупреждение

    В Югре объявлено штормовое предупреждение

    Сегодня в 13:20
    148 0 
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Диспетчер из Сургута помогла реанимировать подростка по телефону

В Сургуте диспетчер скорой помогла спасти утонувшего подростка по телефону

Диспетчер из Сургута помогла реанимировать подростка по телефону
Фото: t.me/kuharuk_ruslan

В Сургуте диспетчер скорой помощи Светлана Катаева дистанционно помогла спасти жизнь подростку, который чуть не утонул на дачном участке. Об этом сообщил глава Депздрава Югры Роман Паськов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 29 июня. Подросток пробыл под водой около пяти минут. Получив вызов, Катаева не только направила реанимационную бригаду, но и начала по телефону инструктировать очевидцев, как правильно оказывать первую помощь.

«Да, дистанционно, голосом. Руками действовали находившиеся рядом люди, но каждое их движение направляла Светлана Геннадьевна. На помощь выехала специализированная реанимационная бригада: врач Дилором Масалиева, анестезисты Сергей Кисилёв и Рамзия Рахматулина, водитель Олег Бураковский. Они приехали максимально быстро, продолжили оказание помощи и доставили девочку в стационар. Сейчас её жизни ничего не угрожает», – передает Роман Паськов.

Он также отметил, что это не первый случай, когда диспетчер Катаева спасает жизни на расстоянии – ранее она уже помогла принять роды по телефону.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 169, комментариев: 0
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