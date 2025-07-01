В Сургуте огласили приговор по делу пилотажной группы «Барсы»

Сургутский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении участниц пилотажной группы «Барсы». Суд признал летчиц виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил их к лишению свободы условно. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

По информации суда, Анастасия Барсова получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, ее лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих структурах сроком на два года шесть месяцев.

Второй фигурантке, Снежане Игнатенко, назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года один месяц. Ей также предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Суд запретил ей управлять воздушными судами в течение двух лет и шести месяцев.

«Мы с данным приговором не согласны, считаем его незаконным, и в установленные законом сроки будет подана апелляционная жалоба в суд Ханты-Мансийского округа», − сообщил «СургутИнформ-ТВ» адвокат «Барсов» Константин Бикташев.

Уголовное дело было возбуждено после обращения жительницы Сургута, воспользовавшейся услугами пилотажной группы для экстремального прогулочного полета. В ходе заседания в августе 2024 года она рассказала, что ей стало плохо в воздухе, а на опубликованной записи из кабины ее смех был истерическим. Потерпевшая упомянула, что с детства имела серьезные проблемы с сердцем и состояла на учёте у врачей. Позже она скончалась во время судебного процесса.