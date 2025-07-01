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Новости

  • В Сургуте завершен ремонт на улицах Бахилова и Юности

    В Сургуте завершен ремонт на улицах Бахилова и Юности

    Сегодня в 14:32
    50 0
  • ​В Югре по поручению губернатора обустроят больше ста контейнерных площадок возле дач

    ​В Югре по поручению губернатора обустроят больше ста контейнерных площадок возле дач

    Сегодня в 13:22
    132 0
  • ​Парк «За Саймой» в очередной раз победил на голосовании о благоустройстве в Сургуте

    ​Парк «За Саймой» в очередной раз победил на голосовании о благоустройстве в Сургуте

    Сегодня в 13:02
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​Условно: летчицам из пилотажной группы «Барсы» в Сургуте огласили приговор

В Сургуте огласили приговор по делу пилотажной группы «Барсы»

​Условно: летчицам из пилотажной группы «Барсы» в Сургуте огласили приговор
Фото: ru.freepik.com

Сургутский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении участниц пилотажной группы «Барсы». Суд признал летчиц виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил их к лишению свободы условно. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

По информации суда, Анастасия Барсова получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, ее лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих структурах сроком на два года шесть месяцев.

Второй фигурантке, Снежане Игнатенко, назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года один месяц. Ей также предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Суд запретил ей управлять воздушными судами в течение двух лет и шести месяцев.

«Мы с данным приговором не согласны, считаем его незаконным, и в установленные законом сроки будет подана апелляционная жалоба в суд Ханты-Мансийского округа», − сообщил «СургутИнформ-ТВ» адвокат «Барсов» Константин Бикташев.

Уголовное дело было возбуждено после обращения жительницы Сургута, воспользовавшейся услугами пилотажной группы для экстремального прогулочного полета. В ходе заседания в августе 2024 года она рассказала, что ей стало плохо в воздухе, а на опубликованной записи из кабины ее смех был истерическим. Потерпевшая упомянула, что с детства имела серьезные проблемы с сердцем и состояла на учёте у врачей. Позже она скончалась во время судебного процесса.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 581, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:01
Шокирован таким решением суда. Суд вынес решение, которое должно быть основано на всех 15 принципах правосудия, среди которых принцип есть принцип законности, есть принцип справедливости и есть принцип презумпции невинности. Но для обывателя, следящего в течение 2 лет за расследование этого случая виновность пилота Снежаны Игнатенко и виновность организатора полетов Анастасии Барсовой кажется недоказанной. По крайней мере, скорее это трагическая случайность, нежели виновность пилота и организатора полёта в этом сути рядовом полёте. Мало ли что произойдёт с человеком во время полёта, тромб оторвётся и ага! Виноват пилот? На пассажирских рейсах тоже гибнут пассажиры во время полетов и после полетов. На пассажирских рейсах случаются нештатные ситуации, Дамир Юсупов скажет. Люди испытывают стрес и самый настоящий страх. Это не небо, друзья, а не тропинка на даче, гле каждая грядка знакома. На дорогах автомобилисты тоже теряют сознание и совершают смертельное ДТП. Владельцы самокатного киршеринга выпустили рой электросамокатов в городах и они давят людей, ломают им кости, руки ноги, головы, наносят им ЧМТ, в том числе и с летальным исходом и не один организатор этого беспредела на пешеходных тротуаре не ответил за ненадлежащее оказание услуг на земле. Тут скажут, что все это происходит на земле (а не в небе) и пострадавший может отползти от сбившего его самоката, вызвать скорую помощь или проходящие люди его спасут. Но дело в принципе. Получается дискриминация при оказании услуг на земле и в небе. Может мы привыкли на земле и у нас глаз замылился на земле, где гибнут десятки тысяч людей, под колёсами авто, самокатов гибнут и просто от падения на ледяных неочищенных дорогах и тротуарах гибнут. Травматология заполнена людьми с переломанными руками, ногами и ЧМТ, в округе не хватает травмотологов-врачей, а 1 сентября Минздрав РФ разрешил прием фельдшерам и акушеркам, ибо не хватает врачей, в том числе и травматологов. Не вдаваясь в УК, выделю лишь то, что должна быть явная причинная связь между полетом девушки на самолете, пилотируемой Снежаной Игнатенко и смертью ее спустя продолжительное время во сне. Связь не очевидна. И наконец принцип справедливости. Если бы был суд присяжных был для такого рода дел, то я уверен что он бы вынес вердикт. «Не виновны». Да и для простых обывателей такое решение суда выглядит несправедливым. В чем вина эти девушек? В том что они выбрали небо? В том что они другие, чем десятки тысяч их сверстниц, которым это не дано. Но друзья! Вспомним 30-е годы и призыв: «Комсомолец - на самолёт». И десятки тысяч девушек сели за штурвалы таких винтовых крылатых машин в клубах ОСАВИАХИМ, совершали прыжки с парашютами, как в фильме «Комсомольцы-добровольцы», где произошёл трагический случай из-за затяжного прыжка. И что кого обвинили за ненадлежащие оказание услуг? Нет. Это было исключено. Ибо все знали, и на что идут отважные молодые люди, совершая прыжки и садясь за штурвал самолета, включая и пассажиров. Должна быть ответственность и пассажира, который сел в качестве пассажира на этот самый самолёт пилотажной группы «Барсы». Совершеннолетний же пассажир, должен сам брать на себя ответственность за свой выбор. Поэтому, нет решение суда выглядит несправедливым. Здесь без вариантов. Поэтому есть надежда, что аппеляционная инстанция Ханты-Мансийского окружного суда при всем моем уважении к Сургутскому городскому суду рассмотрит аппеляцию защиты и вынесет решение, направленое на новое рассмотрение суда по делу пилотов «Барсы» по существу.

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