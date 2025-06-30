Ролик о родовом стойбище в Сургутском районе признали одним из лучших в номинации «Народы России»

Видеопрезентация Сургутского района оказалась в тройке призеров международного конкурса «Россия твоими глазами». Зарисовка Олеси Сопочиной «ЧУМовой тур» рассказывает о жизни родового стойбища, рассказал в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Ролик был представлен Информационным центром МАУ «РУСС». Всего на конкурс, организованный Минэкономразвития совместно с Центром стратегических разработок, поступило 4,2 тысячи работ со всей России и из-за рубежа», − добавил он.

По его словам, Сургутский район системно развивает внутренний туризм и активно продвигает этнокультурное наследие. Его видеоработы регулярно становятся лауреатами престижных конкурсов. Так, клипы о хантыйской культуре и охотничьем хозяйстве «Еловое» уже отмечены на «Диво России» и «Диво Евразии», а в 2024 году район получил региональное признание за видео о деревне Русскинская. Кроме того, музей Природы и Человека имени Ядрошникова А.П. включен в число 1 000 лучших достопримечательностей России.

«Только в рамках «ЧУМового тура» стойбище Сопочиных уже в этом году приняло более 200 человек, а в прошлом – около 500. За 2024 год Сургутский район посетили свыше 215 тысяч туристов, а за последние пять лет – более 850 тысяч человек. Гости приезжают из Беларуси, Казахстана, Сербии, Голландии и Индии. Среди популярных маршрутов – родовые стойбища Кантеровых и Сопочиных, туристическая тропа «ЧелоВечность», деревни Русскинская и Тундрино», − подчеркнул глава.

Напоминаем, что с начала года Сургутский район посетили более 121,8 тысячи человек – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом у туристов пользуются направления этнотуризма и активного отдыха.