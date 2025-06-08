Глава Сургутского района рассказал про новый автомобильный туристический маршрут

В Сургутском районе действует новый автомобильный туристический маршрут «По следам первопроходцев». Как сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, маршрут уже опробовали гости из Когалыма, Нижневартовска, Москвы и Подмосковья.

«Маршрут разработан в рамках городской агломерации Сургут – Нефтеюганск. Включает по четыре объекта от Сургутского района и Сургута. Каждая остановка – уникальная локация с памятниками природы, истории и архитектуры. Муниципалитет представил тропу «ЧелоВечность», базу «Валикас», Русскинскую с музеем Природы и Человека им. Ядрошникова, Арт-парком и площадкой «Йонтех», а также Лянторский хантыйский этнографический музей. Все локации не привязаны к сезону, доступны и интересны в любое время года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все объекты доступны круглый год. Маршрут уже загружен на платформу 2ГИС, его протяженность – от 162 до 325 км в зависимости от выбранных остановок. Пройти путь можно как самостоятельно, так и через туроператора – туристско-визовый центр «Наш мир». Информация о маршруте размещена на сайтах «Держи курс на Сургутский район», «Визит Югра» и федеральной платформе QVEDO.

По словам главы района, турпоток активно растет: с начала года Сургутский район посетили более 121,8 тысячи человек – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом у туристов пользуются направления этнотуризма и активного отдыха.