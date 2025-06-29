Стоимость контракта на строительство школы в 30А микрорайоне Сургута превышает 3,7 млрд рублей

В Сургуте объявили конкурс на строительство долгожданной школы в 30А микрорайоне. Заказчиком выступает департамент государственного заказа Югры. Начальная цена контракта составляет 3,79 миллиарда рублей. Срок подачи заявок – до 15 августа.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить весь цикл работ: от проектирования до поставки оборудования и благоустройства территории. В школе будет создана универсальная безбарьерная среда для детей с разными потребностями, добавили в «Муксун. ФМ».

На подготовительный этап – инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации – предусмотрено более 51,9 миллиона рублей. 3,739 млрд рублей пойдут на строительно-монтажные работы и оснащение школы, передает издание.

Срок выполнения всего комплекса работ составляет 852 дня с момента заключения контракта.

Напоминаем, что власти Сургута планируют построить новые школы в 24-м, 30А и 38-м микрорайонах.