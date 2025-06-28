Власти Сургута планируют построить новые школы в 24-м, 30А и 38-м микрорайонах

В ближайшее время в 24-м микрорайоне Сургута появится новая школа на 1 500 мест. Объект расположится на пустыре между домом по адресу Комсомольский, 13 и прогимназией Салманова. Строительство этого учебного заведения будут курировать окружные власти, сообщила депутат городской Думы Дина Биглова-Фатова.

«Этот участок (и еще два, в 30-A и 38 микрорайонах Сургута) взяло в работу окружное управление капстроительства. УКС уже получил техусловия и готовится определить подрядчика. Школа в 24-м микрорайоне Сургута на 1 500 мест недавно включена в окружную программу строительства. Там срок начала работ – конец 2026 года. Правда, в мэрии Сургута сомневаются, что раньше 2027 года техника зайдет на этот пустырь», – написала Дина Биглова-Фатова.

Как сообщили депутату в Департаменте архитектуры администрации Сургута, особенностью местности является сложная инсоляция и конфигурация участка, из-за чего типовую школу здесь разместить невозможно.

«Придется разрабатывать индивидуальный проект, а это требует больше времени. И если он будет готов в конце 2026-го, то в 2027, после прохождения экспертизы, стройка начнется», – отметили в Департаменте архитектуры.

Несмотря на некоторые сомнения, народная избранница верит в реализацию проекта: «Аргументов несколько. Курируют вопрос окружные власти. А окружные объекты, как правило, строятся в срок. Недавние примеры в Сургуте – новые станции скорой помощи и переливания крови».

Также депутат Думы Сургута отметила, что вопрос о концессии не поднимается, а проект планируется реализовать одним лотом – объединяя проектирование и строительство. Такой подход исключает возможность затягивания сроков со стороны подрядчиков.