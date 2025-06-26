В Сургуте изменили список территорий, где парковка не считается нарушением

В Сургуте скорректировали правила благоустройства, касающиеся размещения автомобилей на газонах и других участках с травянистой растительностью. Связано это с тем, что система «Дозор» начала массово фиксировать нарушения на заброшенных пустырях, где жители десятилетиями до этого оставляли машины. Например, ранее сургутянка пожаловалась на отсутствие комфортной парковки на улице Пролетарская, которую не хотят делать легальной, с твердым покрытием. Вместо этого жильцов близлежащих домов притесняют во дворах и штрафуют за машины на траве.

Как рассказала начальник отдела по организации работы административной комиссии управления по вопросам общественной безопасности администрации города Роза Киричек, «Дозор» фиксирует административные правонарушения в автоматическом режиме, в том числе случаи парковки на газонах, цветниках и других участках с травяным покровом. В этом сезоне система зафиксировала около 400 таких случаев. Из них 236 уже рассмотрены, по остальным запросили дополнительную информацию.

Чтобы снизить число спорных ситуаций, власти дали четкое определение запрещенным зонам. Теперь под запрет подпадает размещение транспортных средств на любой территории без твердого покрытия, если на ней имеется травянистая и древесно-кустарниковая растительность, возникшая естественным путем и ограниченная бордюрами, пешеходными дорожками, проезжей частью и другими элементами благоустройства.

«Теперь есть четкое понимание, где нельзя размещать транспортные средства. Водитель, зная это определение, может сопоставить участок, на котором планирует припарковаться, с установленными правилами – и тем самым понять, совершает он правонарушение или нет», – дополнила Роза Киричек.

В то же время ряд участков был исключен из перечня запрещенных – они признаны необустроенными и не подпадают под действие «Дозора». В их числе:

Пересечение проспекта Комсомольский и улицы Югорская.

Улица Мелик-Карамова – напротив ТЦ «Весна».

Проспект Комсомольский, дом 13.

Улица Университетская – прилегающая территория недостроенного здания «Станция юных натуралистов».

Улица Щепеткина, дом 14.

Контроль за соблюдением новых правил продолжит осуществляться системой «Дозор М3» и инспекторами в ручном режиме. Штраф за парковку на газонах и других зеленых территориях составляет:

Для граждан – от 1 000 до 3 000 рублей.

Для должностных лиц – от 3 000 до 5 000 рублей.

Для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

Сообщить о нарушении парковки можно через портал «Госуслуги» или на сайте администрации города.