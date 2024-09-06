Сургутянка пожаловалась на отсутствие комфортной парковки на улице Пролетарская

Ранее только за один месяц в Сургуте выдали более тысячи штрафов за незаконную парковку автомобилей на газонах. Местные жители негодуют: «А где же нам ставить машины?» Так, сургутянка Анна Соловьева рассказала корреспонденту siapress.ru о стихийной парковке на улице Пролетарская, которую не хотят делать легальной, с твердым покрытием. Вместо этого жильцов близлежащих домов притесняюсь во дворах и штрафуют за машины на траве.

«Я сама живу в этом доме 30 лет. Все это время ставила там машину. Раньше на участке были балки, их снесли, остался пустырь, никто там траву не сажал. Какие зеленые насаждения, о чем речь? Университетскую уже благоустраивают по второму, если не по третьему разу, а нас, как пролетариев, забыли, − возмутилась горожанка.

Недавно сургутянке пришли штрафы за парковку на этой территории. Она готова заплатить четыре тысячи за нарушения, однако остается при своем мнении: вместо того, чтобы штрафовать местных жителей, необходимо обустроить на пустыре комфортную парковку.

«Мне сегодня пришли четыре штрафа за парковку на этом месте. А как мне быть дальше? Они говорят, что разные даты, но так ведь людям больше некуда ставить машины. Автобусы паркуются, чтобы пообедать, а к остановке не подойти − там лужи. Если бы там был газон с поребриком, я бы поняла, но его же нет. Сделайте карманы для парковки, и проблем не будет. Оштрафованные автомобилисты теперь будут пытаться пробиться во двор, даже на «Газелях», которые принадлежат гражданам, имеющим только вид на жительство. И не исключено, что будут столкновения интересов», − высказалась местная жительница.

По ее словам, стихийная стоянка в районе домов 28 и 30 по улице Пролетарская существует примерно с 1996-х годов.