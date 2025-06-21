Сургутяне остро отреагировали на самосуд над подростком, сжегшего икону на видео

На фоне громкой истории с подростком, которого «православные активисты» поставили на колени за сожжение иконы, редакция СИА-ПРЕСС провела два опроса: на сайте и в телеграм-канале. Оказалось, что мнение аудитории по этому поводу разделилось, но с явным перевесом в сторону осуждения самосуда.

Результаты голосования на сайте:

47% считают действия активистов нормальной реакцией на поступок подростка.

46% назвали произошедшее дикостью.

7% ответили, что им все равно.

В телеграм-канале результаты оказались иными:

68% респондентов осудили случившееся, назвав это дикостью.

Лишь 26% поддержали действия православных активистов.

6% не выразили позиции.

Таким образом, аудитория Telegram оказалась более критичной к действиям активистов, чем читатели сайта.

Напоминаем, в Сургуте подросток ради хайпа сжег икону в подъезде и снял это на видео. На кадрах школьник повторяет фразу «Слава антихристам». Ролик быстро разлетелся по соцсетях и вызвал бурную реакцию у горожан. Позже в телеграм-канале «ЧП Сургут» появилось новое видео. На нем тот же подросток приносит извинения.

Далее появилась информация, что подростка избили и поставили на колени трое неизвестных. В сети предполагают, что это были православные активисты.