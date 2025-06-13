В Сургуте с подростком, сжегшего икону на видео, работает полиция

В Сургуте подросток ради хайпа сжег икону в подъезде и снял это на видео. На кадрах школьник повторяет фразу «Слава антихристам». Ролик быстро разлетелся по соцсетях и вызвал бурную реакцию у горожан. Позже в телеграм-канале «ЧП Сургут» появилось новое видео. На нем тот же подросток приносит извинения:

«Я извиняюсь за то, что сжег икону, оскорбил чувства верующих. Извиняюсь перед всеми верующими», – сказал он.

Однако комментарии под постом показывают: люди в искренность раскаяния не верят. «Пусть отвечает по закону», – пишут одни. Другие же призывают к осторожности: «Вы не забывайте, что мы живем в правовом государстве. И если на почве унижения на всю страну с ребенком случится суицид, тоже кто-то будет нести наказание по всей строгости закона», – заметила сургутянка Алеся А.

Тем временем появилась информация, что подростка избили и поставили на колени трое неизвестных. В сети предполагают, что это были православные активисты. Видео опубликовали в телеграм-канале «К-Информ».

Поступок подростка прокомментировал благочинный Сургута протоиерей Антоний Исаков:

«Про самосуд не могу ничего сказать, не видел этого. Жалко парня, особо большого хайпа тут и нет. Это глупость, не говоря уже об аморальности поступка и иных аспектах. Представьте: в этом доме живут верующие люди, и им больно видеть, как дорогой образ сжигают. Мальчику надо поставить себя на их место. Церковь переживала и худшие времена, она от этого не сократится. Но боль, которую он причинил, останется. Плохо, что мальчик не подумал и не включил критическое мышление. Его ведь никто не заставляет быть верующим. Надеюсь, он осознает, поймет и покается, но не из-за страха наказания, а по-настоящему», – рассказал он siapress.ru.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, личность школьника уже установлена. Сейчас с ним и его родителями работают сотрудники полиции, передает «Югорский снегирь». После выяснения всех обстоятельств будет принято решение о дальнейших действиях.