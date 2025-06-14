Пожар унес жизнь мужчины в садовом товариществе «Крылья Сургута»

В садоводческом товариществе «Крылья Сургута» произошел пожар, унесший жизнь человека. Об этом сообщает пресс-служба ОНДиПР по Сургуту.

«По прибытию пожарных подразделений было установлено, что дом полностью охвачен огнем, из него самостоятельно эвакуировался человек. Это хозяин дома, мужчина 1965 года рождения. С ожогами и без сознания он был обнаружен пожарными на улице. Однако, спасти его не удалось, он скончался в карете скорой помощи», – передают в источнике.

Пожар полностью уничтожил дачный дом и пристройку. Причины возгорания будут установлены в ходе расследования, а дело передадут в Следственный комитет.